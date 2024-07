Tragedia | Donna Veglia la Madre Morta per un Mese Figlia Ricoverata in Psichiatria

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 23 luglio 2024) Teramo - Una drammatica vicenda di isolamento e disagio è emersa a Teramo, dove unadi 43 anni è stataindopo essere stata trovata in stato di shock. La scoperta è avvenuta domenica scorsa in un'abitazione popolare di via Arno, dove i vigili del fuoco, allertati dai vicini a causa di un cattivo odore, hanno rinvenuto il corpo di Franca D'Agostino, 77 anni, in avanzato stato di decomposizione. Secondo le prime indagini, lasarebbe deceduta circa unfa. Durante questo periodo, lahato il corpo della, coprendolo con coperte bagnate e saponette profumate. Al momento del ritrovamento, la 43enne era uscita dall'abitazione e, dopo un giro in città, è stata rintracciata dai carabinieri a Giulianova e portata in caserma.