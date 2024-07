Tragedia a Napoli crolla un ballatoio nelle Vele di Scampia | ci sono morti e feriti anche bambini

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 23 luglio 2024) Verso le 22:30 di ieri sera si è sentito un boato fortissimo provenire dalla cosiddetta Vela Celeste, una delle poche rimaste in piedi a, periferia nord di, e qualcuno ha pensato a dei fuochi d’artificio. In realtà era successo qualcosa di molto più grave: undi ferro si era staccato dal terzo pianondo giù, provocando 2e almeno 13, tra i quali 7che hanno riportato ferite, fratture e contusioni. Tra le persone ferite ci sarebbe una ragazza in condizioni serie. Il crollo delAl momentodue le vittime accertate: si tratta di un ragazzo di 29 anni, morto sul colpo, e di una donna di 35 anni deceduta dopo il trasferimento in ospedale. Sul postointervenuti i vigili del fuoco, la polizia e le ambulanze dell’1-1-8.