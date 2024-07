Ti spacco i denti | consigliere della Lega preso per il collo Salvini | Inaccettabile

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 23 luglio 2024) Un episodio incredibile. Che dovrà essere chiarito. Al più presto. Ma che lascia autentico sconcerto. Secondo le denunce degli esponenti leghisti, ieri Filippo Frugoli, durante il consiglio comunale di Massa, sarebbe stato aggredito e picchiato daldel Partito Democratico, Stefano Alberti. Quest'ultimo avrebbe atteso l'arrivo del politico del Carroccio fuori dalla sala per poi afferrarlo ale strattonarlo. È lo stesso Frugoli, in un lungo post sul proprio profilo Instagram, a spiegare l'accaduto. "Dopo aver fatto il mio intervento complimentandomi con l'amministrazione per il lavoro svolto e per il miglioramentocittà. Alberti ha risposto con ironia, facendo una battuta per criticarmi. Battuta alla quale ho risposto con una semplice altra battuta e ridendo poco dopo”.