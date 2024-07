Tentata rapina a Termini | arrestato 16enne

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 23 luglio 2024) CRONACA DI ROMA – Giovane algerino fermato dai Carabinieri in borghese I Carabinieri del nucleo scalohannounalgerino, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa diaggravata e resistenza a pubblico ufficiale. L’incidente è avvenuto in via Marsala, nei pressi della Stazione. Il giovane ha cercato di rubare il borsello di un 62enne, ma le urla della vittima hanno attirato l’attenzione di due carabinieri in borghese, appena giunti al reparto dopo il periodo formativo alle scuole allievi Carabinieri. I militari si sono subito precipitati per bloccare il giovane, che, accortosi della loro presenza, ha spinto l’uomo e si è dato alla fuga. Dopo un breve inseguimento a piedi, i carabinieri sono riusciti a fermarlo e hanno richiesto l’ausilio di una pattuglia.