Tennis Rublev e l’aiuto a sorpresa | Safin mi ha dato una mano con i problemi di testa

(Di martedì 23 luglio 2024) Andreyvuole voltare pagina dopo la cocente delusione di Wimbledon e un ritorno sulla terra tutt’altro che entusiasmante a Bastad. Il russo torna in campo nell’Atp di Umago e cerca di mettersi alle spalle una serie di preoccupanti scatti di rabbia, in alcuni casi culminati con racchettate sul proprio corpo. “Può sembrare strano, ma mi ha aiutato– rivela– In qualche modo ci siamo messi contatti e abbiamo avuto una chiacchierata importante. Ora va meglio e devo ringraziarlo”. In molti ricorderanno il comportamento di, tutt’altro che irreprensibile in campo ma dotato di un enorme talentotico. “Il problema non era nel mio, ma nella mia”, ha infine ammesso: “mi haunacon idi” SportFace.