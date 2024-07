Scalo affollato Agenti costretti a tour de force

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Il numero dei passeggeri in transito al Marconi ormai "va ben oltre le capacità dell’aeroporto". Lo spiega Tonino Guglielmi (foto), segretario provinciale del Sap - sindacato autonomo di polizia, fotografando la situazione che gliin servizio allobolognese si trovano a gestire ogni giorno: "I voli si sono moltiplicati e, con essi, l’afflusso di persone che si rivolgono alla struttura – spiega Guglielmi – andando a incidere sulle attività connesse a ogni aspetto collegato che, principalmente, riguarda la sicurezza dei cittadini. Aumentando i voli si moltiplica l’utenza ma il personale della polizia di Stato chiamato a garantire la sicurezza e i controlli, sia in arrivo che in partenza e anche all’interno dellostesso, paradossalmente rimane nel medesimo numero o, addirittura, diminuisce in alcune articolazioni".