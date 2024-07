Ryan Reynolds e Blake Lively svelano solo ora il nome del quarto figlio nato a inizio 2023

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di martedì 23 luglio 2024) Attualmente impegnella promozione del suo nuovo film, Deadpool & Wolverine, in uscita il 25 luglio, l’attore americano ha rivelato ildato alavuto con la moglie, a distanza di un anno dalla nascita. Sulla propria vita privata la coppia è sempre stata molto discreta, visto che attualmente non si conosce ancora neppure la data di nascita precisa dell’ultimogenito: la notizia del parto, infatti, è stata data il 4 febbraio del, ma non si sa esattamente quando il bambino sia