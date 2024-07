Rossella Fiore promossa Primo Dirigente della Polizia di Stato

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 23 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoIl Questore di Taranto Massimo Gambino si è congratulato con la D.ssaper la recente promozione adi. ?La D.ssa, già in servizio presso la Questura di Taranto in qualità didell’Ufficio Immigrazione eSezionedi Frontiera, proseguirà la sua carriera in Questura. ?In assenza del, ha svolto anche le funzioni facente funzioni delDivisioneAmministrativa e di Sicurezza. ?Ogni promozione comporta nuove responsabilità e nuove sfide lavorative da affrontare, ma sicuricompetenza eprofessionalità già dimostrata nel corso degli anni, non possiamo far altro che augurarle “buon lavoro”.L'articolodiproviene da Tarantini Time Quotidiano.