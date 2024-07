Nuova fiamma per Tony Effe dopo Giulia De Lellis è la volta di una ex di Amici

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 23 luglio 2024)ha una, ma di chi si tratta? A quanto pare dovrebbe essere una delle ex concorrenti diultimamente è di certo una di quelle figure al centro della scena mediatica per quanto concerne il rilascio di nuove hit. Questo clamore attorno a lui porta anche tutti i contro del caso: come essere sempre oggetto, ogni giorno, di nuovi gossip riguardanti la sua vita privata. Tra questi anche diverse segnalazioni riguardanti le sue possibili nuove avventure amorose. Ladi: ecco di chi si tratta Negli ultimi tempi diverse sono state le indiscrezioni riguardanti le frequentazioni più che amichevoli che avrebbero coinvolto il famoso rapper. Tra queste però, diverse si sono rivelate delle