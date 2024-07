Napoli l’arrivo di Hermoso non esclude la permanenza di Natan Tmw

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 23 luglio 2024) Ilcontinua ad avere nel mirino Mario, ex Atletico Madrid e ora svincolato. Ma per accaparrarselo, la società dovrà necessariamente liberarsi di uno tra Leo Ostigard e. Anche perché hanno già comprato Rafa Marin e Alessandro Buongiorno nello stesso ruolo.ancora su, ma c'è da fare una cessione in difesa Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb: Marioresta una opzione per la difesa del. Il direttore sportivo Giovanni Manna non può però chiudere l'operazione prima di definire un'uscita e, in questo senso, ci sono due indiziati: da un lato Leo Ostigard, dall'altro. Il difensore norvegese classe '99 in queste ore sta riflettendo sull'offerta del Rennes. Ma in uscita c'è anche: al momento per l'ex Bragantino non è arrivata nessuna proposta concreta.