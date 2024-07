Muore d’infarto davanti all’ex moglie Addio a storico maestro di karate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Seravezza (Lucca), 23 luglio 2024 – Un malore improvviso ha stroncato la vita del campione diAlfredo Ghelarducci di Seravezza. Se ne è andato, all’improvviso, a 67 anni lodi arti marziali che ha cresciuto nella disciplina generazioni di ragazzi e ragazze appassionati di judo e. Come era solito fare quasi tutti i giorni, la scorsa mattina si è recato a casa della exAnna, per portarle il quotidiano (fra l’altro proprio La Nazione) e prendere un caffè insieme. Erano separati da diversi anni, ma sempre in ottimi rapporti. E proprio in quella cucina dell’abitazione in piazza Carducci a Seravezza, si è accasciato improvvisamente. A niente sono serviti i soccorsi degli amici della piazzetta che hanno provato anche a fargli il massaggio cardiaco.