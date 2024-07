Milan è assalto | nuova offerta 15 milioni e se lo porta a casa

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di martedì 23 luglio 2024) Ilall’del grande obiettivo: pronto il rilancio a 15di euro, l’affare si può chiudere in tempi brevi Ilaccelera. L’arrivo di Cardinale in Italia e la riunione fiume con i suoi dirigenti, da Ibrahimovic a Moncada e Furlani, ha probabilmente dato un nuovo impulso alle manovre di mercato del. I rossoneri hanno fin qui ingaggiato il solo Alvaro Morata e sono diverse le falle da tappare nell’attuale rosa: sono necessari acquisti in ogni ruolo, dalla difesa all’attacco passando per il centrocampo e la dirigenza delsta provando ad accelerare in modo significativo. Fonseca spinge affinché si possa completare la rosa anche in tempi rapidi considerato come il campionato inizierà tra meno di un mese.