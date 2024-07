L' ultimo torneo di Andy Murray

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 23 luglio 2024) AGI -, campione olimpico di doppio singolare nel 2012 e nel 2016, si ritirerà dopo le Olimpiadi di Parigi. Lo ha annunciato lui stesso con un posta su X. Il 37enne parteciperà dunque ai suoi quinti Giochi e poi lascerà. "Sono arrivato a Parigi per il miodi tennis. Le settimane trascorse a giocare per la Gran Bretagna sono state di gran lunga le più memorabili della mia carriera e sono estremamente orgoglioso di poterlo fare per l'ultima volta", ha scritto l'ex numero 1 del mondo., l'unico tennista a essere stato un doppio campione olimpico nel singolare maschile, gareggerà sia nel singolare che nel doppio al Roland-Garros, dove si terranno gli eventi di tennis su terra battuta dei Giochi di Parigi.