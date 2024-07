LIVE Darderi-Ajdukovic 6-1 4-4 ATP Umago 2024 in DIRETTA | l’azzurro torna ‘on serve’ nel 2 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FOGNINI-VAN ASSCHE LADI BERRETTINI-KOTOV 0-40 Cattivo rimbalzo che finalmente premia, che non si fa pregare e chiude! Tre palle break!!! 0-30 Lungo il dritto dopo il servizio di. 0-15 Favoloso rovescio anticipato e vincente lungolinea di! 4-4 Ace (3°)! 40-15 Smorzata in rete dell’italiano. 40-0 Ancora una prima vincente. 30-0 Ottima combinazione servizio-dritto, lungo il recupero di dritto di. 15-0 Apre con la prima slice vincente Luciano. 3-4 Doppio fallo. Regalo di, dopo chein difesa lo ha spremuto bene.‘on! 40-A Ancora assurda difesa di, ancora un forzato di dritto del croato! 40-40 Serie di accelerazioni pazzesche di, tienein difesa e alla fine sbaglia il rivale.