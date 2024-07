L’Avellino accelera sul mercato accordo per la punta

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Mi aspetto ancora qualcosa che possa garantire più competizione: un attaccante, forse due in base a ciò che c’è da fare e un centrocampista e un difensore“. Così il tecnico delMichele Pazienza, dopo l’ultimo allenamento congiunto dal ritiro di San Gregorio Magno. La triade diguidata da Giorgio Perinetti non ha perso tempo trovando l’intesa con Michele Vano. Il classe ’91 è reduce dall’esperienza al Monterosi Tuscia, conclusa con 9 gol in 33 presenze. Due dei nove sigilli sono stati siglati controtra andata e ritorno. Si trattata di un attaccante ben strutturato fisicamente (191 centimetri), anche abile finalizzatore e bravo a fornire assist goal ai compagni. Trattativa a buon punto per laromana che nelle prossime ore potrebbe vestire il biancoverde per poi mettersi subito a disposizione del tecnico di San Severo.