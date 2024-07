La trovata di Google per non avere più responsabilità sui cookie di terze parti

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 23 luglio 2024) Quello che sembra essere un passo indietro per un mondoless, risponde anche alle esigenze commerciali e aziendali diche con la decisione di rinunciare al programma “Privacy Sandbox” annunciato nel 20219, quello che prevedeva la rimozione automatica deidisu Chrome, si mette anche in una posizione di auto-tutela per quel che riguarda possibili future accuse di comportamento anticoncorrenziale. LEGGI ANCHE >ci ha ripensato: niente addio aisu Chrome Piccola premessa.