iSwiss Bank rafforza la sua presenza nel settore dei crediti deteriorati

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 23 luglio 2024) Con un'importante acquisizione del valore di oltre €872 milioni,la suaneldei. Nel suo impegno costante per espandere la sua influenza neldei(NPL),ha annunciato il completamento con successo dell'acquisizione di un significativo portafoglio dal valore superiore a €864 milioni. Questa mossa strategica mira a consolidare ulteriormente la posizione dicome uno dei principali attori nel mercato europeo dei NPL. Il portafoglio acquisito comprende oltre 1.800 esposizioni debitorie e 5.700 linee, principalmente costituite danon performanti non garantiti come prestiti e scoperti di conto. È degno di nota che circa il 60% di questisono diretti a entità corporate, evidenziando la diversificazione e l'ampiezza dell'operazione.