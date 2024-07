Iodio – Roma

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 23 luglio 2024)Via Tor de’ Schiavi, 55/d – 00172Telefono: 06/89619556 Sito Internet: Tipologia: pesce Prezzi: antipasti 8/16€, primi 14/19€, secondi 13/19€, dolci 5/6€ Chiusura: Lunedì OFFERTA Aperta a fine 2022, questa moderna osteria di Centocelle fa il suo ingresso in guida con un bel voto, merito di una cucina interamente basata sui prodotti del mare proposti sia con ricette tradizionali che in altre dalla un po’ più creative. La mano dello chef è buona, così come l’abbinamento degli ingredienti quasi sempre coerente, mentre alcune cotture devono essere registrate.