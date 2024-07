Incidente Pioltello | difesa Lebruto e Macello ' richieste condanna fondate su pregiudizio'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Milano, 23 lug. (Adnkronos) - "Per i pm di Milano gli ingegneri Umbertoe Vincenzonon hanno evitato il disastro ferroviario di. Per l'ennesima volta si pretendono condanne per ruoli apicali. Il reato è diventato una colpa per talune categorie sociali. Una deriva ignota al mondo civile occidentale". Lo sostiene l'avvocatessa Ambra Giovene, difensore di, imputati nel processo che riguarda l'mortale didel 25 gennaio del 2018, quando un treno regionale uscì dai binari causando tre morti e un centinaio di feriti. "Il processo ha dimostrato che ogni scelta è stata compiuta nel rispetto di un sistema complesso, correttamente regolato, certificato e organizzato. Ma osservare la legge non basta. Il sospetto è diventato regola di giudizio e la responsabilità da posizione pare tranquillizzare gli animi.