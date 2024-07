In arrivo il Rally di Roma Capitale 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 23 luglio 2024) Inildi, che scatterà nella giornata del 26 luglio e terminerà il 28 luglio. Sesto appuntamento del round del Fia EuropeanChampionship, il quinto del Campionato Italiano AssolutoSparco, è valido per la Coppadi ottava Zona. Alla manifestazione sportiva, totalmente gratuita, prenderanno parte oltre 100 equipaggi provenienti da oltre 20 nazioni. L’evento vedrà i piloti confrontarsi su 13 prove speciali ae per tutto il Lazio. Venerdì 26 luglio le vetture protagoniste dell’evento partiranno dalla Bocca della Verità, attraverseranno le vie del centro, per ritrovarsi davanti al Colosseo. Nella giornata inaugurale, dopo l’a Colle Oppio, partirà la prova spettacolo. Sabato 27 luglio, si correranno 6 prove speciali, tra cui la lunga “Santopadre-Fontana Liri” di ben 28.