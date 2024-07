Il medico come il gioielliere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024) La violenza contro il personale sanitario, specie ultimamente, non è un evento raro. I pazienti intemperanti, scontenti, aggressivi ci sono e rappresentano la punta dell’iceberg degli aspetti negativi della nobile professione del. Anzi, rappresentavano, perché la drammatica rapina subita dalla dottoressa Beatrice Tagliavini all’interno del suo ambulatorio di San Giuliano Milanese ridisegna la classifica dei pericoli a cui può andare incontro un camice bianco. Non solo in prima linea contro le malattie (basti pensare al sacrificio di tanti dottori e tante dottoresse nei primi mesi del Covid), adesso i professionisti della salute devono difendere se stessi da balordi e malviventi armati di pistole.se sulla loro scrivania invece dei ricettari ci fossero gioielli e orologi.