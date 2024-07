Il libro di Gregori diventa recital

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Per ‘Giardini d’Estate’, giovedì andrà in scena lo spettacolo originale tratto da ‘Ricordi di un cacciatore di zanzare’, racconto comico di Carlo, giornalista e scrittore modenese, nel quale un infallibile killer dell’animale più molesto del mondo si lascia andare ai ricordi delle sue più belle avventure dando consigli e rivelando segreti per catturarle. Lo spettacolo, al debutto, è interpretato da Tommy Togni. Previsto ai Giardini Estensi di Modena, alle 21.15 con ingresso libero, ilè una versione ridotta per le scene del racconto umoristico (da poco pubblicato dalla Galleria Mazzoli) che già nella sua stesura si presenta come un monologo. La colonna sonora originale è di Tommy Togni. Dai tempi di Adamo ed Eva la zanzara è uno dei principali nemici dell’uomo. Ma ci sono uomini che nel corso della vitano spietati nemici della zanzara.