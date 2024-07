Ghana si fingono atleti paralimpici per una gara in Norvegia e poi spariscono

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 luglio 2024) Ha dell’incredibile quanto accaduto in. Secondo quanto riportato dalla BBC, un gruppo di 11 persone provenienti dalavrebbe finto di essere dei para-per partecipare a unanella città di Bergen (evento risalente allo scorso 26 aprile), prima di fuggire e diventare irrintracciabili. Il Comitato Paralimpico Nazionale (NPC) delha dichiarato che questa squadra non era nota e non rappresentava in alcun modo il Paese, parlando di “falsificazione” e di “impostori”. Secondo l’NPC i visti sono stati ottenuti all’ambasciata di Accra e per questo motivo sta indagando sull’accaduto. Il Comitato ha già escluso a tempo indeterminato due persone che avrebbero facilitato questo viaggio, denunciandoli alla polizia. “Le sanzioni necessarie verranno applicate a tutte le parti ritenute colpevoli della questione”, si legge in una nota del Ministero.