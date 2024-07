Fedez e Chiara Ferragni ci riprovano? L’indiscrezione

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 23 luglio 2024)potrebbero concedersi una seconda possibilità e tornare insieme dopo l’estate Federico Lucia epotrebbero riprovarci? I rumors circa un possibile ritorno di fiamma sono tanti e i più ipotizzano che proprio alla fine dell’estate i due concederanno una seconda chance al loro matrimonio. A rivelarlo per prima è stata Deianira Marzano che proprio lo scorso maggio scriveva chesarebbero tornati insieme dopo l’estate. Durante i mesi a seguire, però, non sembrava che ci fossero o presupposti per recuperare la relazione. Complici gli scatti con Garance Authiè, la rissa con Iovino, la revenge song con Sfera Ebbasta e le frecciatine alla famiglia di lei, sembrava infatti che per i Ferragnez non ci fosse alcuna speranza. Oggi i fan possono tornare a sognare e a sperare invece in un ricongiungersi della coppia.