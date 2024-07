Dimissioni immediate | Spalletti-Nazionale cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di martedì 23 luglio 2024) Si torna a parlare di Lucianoe del futuro del commissario tecnico dellastaLa figuraccia europea è lì e deve restare nelle memoria di tutti come un avvertimento di ciò che non si deve mai più fare. Il calcio italiano ha la necessità di risorgere dalle ceneri di Euro2024, una competizione che ha fatto suonare forte il campanello d’allarme. Unacosì brutta non si era mai vista, forse neanche nei tristi giorni delle mancate qualificazioni ai Mondiali. Ecco, i Mondiali: manchiamo dal 2014, dieci anni ormai, e l’Italia non può fallire l’appuntamento con la qualificazione. Il girone partirà a marzo esa che non ha altra strada che riportare gli azzurri dove mancano da troppo tempo.