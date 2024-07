Controlli a Coroglio sequestrati ombrelloni e lettini

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti della Polizia Locale di Napoli hanno condotto una vasta operazione congiunta in collaborazione con la Capitaneria di Porto, la Guardia di Finanza e il Commissariato di Bagnoli nell’area di. Al termine dei, che hanno visto l’impiego di un ufficiale e 12 agenti, sono stati490 sedie, 262, 126, 123 tavolini, 2 gazebi, un grande telone fissato su pali di legno, e 4 frigoriferi privi del motore. Le attrezzature, destinate all’esercizio delle attività illegale su quello che era stato allestito come lido abusivo, sono state rinvenute anche all’interno di alcuni locali disabitati adiacenti alla spiaggia. Sono state denunciate tre donne; due di queste sono state denunciate anche per rifiuto di fornire le proprie generalità.