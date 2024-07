Con lui è stata dura Antonio Conte? Llorente avvisa il Napoli | L' errore che non devono fare

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) In Italia lo abbiamo apprezzato con le maglie di Juve,e Udinese, prima di dire addio al calcio a fine 2022, al termine dell'esperienza con l'Eibar. Fernandoora si gode il tempo libero e si è raccontato in una lunga intervista a Fanpage: “Oggi sto con la famiglia e i figli, e nel frattempo sto cominciando a lavorare con Prime Video e sono molto felice”, racconta. La sua Spagna è diventata da poco Campione d'Europa vincendo la finale sull'Inghilterra. Fernando con la Roja ha vinto un Mondiale nel 2010 in Sudafrica e un Europeo due anni dopo in Polonia-Ucraina: “La Nazionale ha qualcosa che il resto dei calciatori non ha: sono cattivi — le sue parole — Hanno questa forza che viene dal futbol basco. Chi come me è cresciuto lì lo ha imparato da piccolo che devi metterci quella cattiveria, quella forza, quella voglia di lottare e quella voglia di mettere tutto in campo.