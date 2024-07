Chiama il telefono d’emergenza 400 volte per divertimento | condannata

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 23 luglio 2024) Avrebbe potuto cercare l’adrenalina in attività come bungee jumping, parapendio o canyoning, ma una donna statunitense ha preferito trovare emozioni forti nei viaggi in ambulanza a sirene spiegate. Kesha Kennedy, residente a Zanesville, Ohio, è stataper aver ripetutamente intasato il numero911 conte false, segnalando emergenze inesistenti solo per essere trasportata in ospedale. Leggi anche: Giallo in Sicilia, donna trovata impiccata nella casa delle vacanze: tutte le piste aperte Nel 2020, la donna ha occupato le ambulanze centinaia di, impedendo così l’assistenza a persone realmente bisognose, come malati gravi o vittime di incidenti.