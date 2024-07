Bridgerton S4 | la storia d’amore di Benedict nei nuovi episodi

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di martedì 23 luglio 2024) Il colosso dello streaming Netflix ha svelato quest’oggi su qualeverterà la quarta stagione di. Attraverso un breve video virale rilasciato su tutti i canali social, infatti, è ora noto che idella quarta stagione si concentreranno sulladi, personaggio interpretato da Luke Thompson. Con il video, Netflix ha anche rilasciato una brevissima trama che recita quanto segue: “Idisi concentreranno sul secondogenito bohémien,(Luke Thompson). Nonostante i suoi fratelli maggiore e minore siano entrambi felicemente sposati,è riluttante a sistemarsi, finché non incontra un’affascinante Dama in Argento al ballo in maschera organizzato da sua madre.