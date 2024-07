Beach tennis Minguzzi campionessa italiana in singolo e nel doppio misto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Sontuosa prestazione della ravennate Martinaai Campionati Italiani giovanili dia Lido degli Estensi. La portacolori del Bts Bagnacavallo, in attesa delfemminile, vince nel singolare femminile e nelUnder14, disputato col ferrarese Davide Rossi. Accreditati della 1ª testa di serie,-Rossi al primo turno eliminano Sergiusti-Scanu (9-3) mentre Martina Antonellini (4ª testa di serie) con Daniele Leonardo Zanigni, batte 9-0 Cargiolli-Bruzzi. Al secondo turno-Rossi regolano Naldi-Gessi 9-7 mentre Antonellini-Zanigni piegano 9-2 Cuozzo-Colella. Lo scontro in semifinale si risolve a favore di(9-6), prima del trionfo in finale 6-4, 7-5 su Pastorello-Ravagnan. Grande prestazione peranche in singolare nel cui tabellone è la 2ª favorita mentre Martina Antonelli è la 1ª.