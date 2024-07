Accoglienza dei rifugiati ok in Giunta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024)nuova, ma progetti vecchi che vanno avanti. L’Amministrazione, infatti, ha deliberato il rinnovo della partecipazione dell’Ente al progetto diper titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati e, quindi, la prosecuzione del progetto "Pomerium" per il prossimo triennio 2024/2026 avviato sin dal 2016. In carico al Comune di Recanati ci sono 18 persone, delle quali 15 uomini singoli e un nucleo familiare che provengono dal Pakistan, Afghanistan, Gambia, Somalia, Costa d’Avorio, Mali e Bangladesh. In gran parte queste persone sono già inserite nel mondo lavorativo in aziende di vari settori tra cui: agricolo, tessile, manifatturiero e in una autocarrozzeria.