(Di martedì 23 luglio 2024) Lo scorso anno Ma Dan, ricercatore dell’Accademia di Scienze Militari della Pla, ha pubblicato un articolo sul quotidiano cinese Guangming Daily, dove descrive l’educazione alla difesa nazionale nelle scuole primarie e secondarie come il “fondamento” della strategia di sicurezza nazionale: “Smascherare le menzogne del nemico spiegando la verità è diventata una questione urgente che l’educazione alla difesa nazionale nelle scuole primarie e secondarie deve affrontare in una nuova era”. Il riferimento è a quelle “Lezioni di educazione alla difesa nazionale” mirate a “formare le menti degli studenti a resistere all’erosione dell’ideologia straniera”, durante le quali i fatti politico-diplomatici che avvengono a livello internazionale vengono contestualizzati dal punto di vista di, raffigurandoli nella maggioranza dei casi come atti “anti-cinesi”.