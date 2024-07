Voltare pagina o si alimenta il complottismo | Covid Bassetti contro gli allarmisti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 22 luglio 2024) «Credo che continuare a parlare difacendolo diventare, ogni volta che c'è un incremento del numero di casi, argomento da primadei giornali, mentre invece le migliaia di persone che muoiono ogni giorno in Italia di infezioni da batteri resistenti non hanno mai nessuna ribalta, sia un errore clamoroso di comunicazione, che continua adre ile il mondo no-vax». Lo evidenzia all'Adnkronos Salute Matteo, direttore di Malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova, facendo il punto sulla situazione attuale die sui messaggi che arrivano ai cittadini. Per rendere l'idea l'esperto pubblica su X anche gli screenshot di una mail ricevuta in cui il mittente parla diipotizzando complotti internazionali e manipolazioni di laboratorio.