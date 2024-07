Travolta da un furgone in vacanza | muore 82enne bergamasca

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 22 luglio 2024) Bellaria Igea Marina. Tragedia nella località marittima di Bellaria Igea Marina, dove un’, Renata Induini è morta dopo essere stata investita da un furgoncino Iveco Daily per la consegna di prodotti surgelati, che stava effettuando una manovra in retromarcia. L’evento fatale si è verificato intorno alle 12.15, a pochi passi da dove la donna soggiornava da circa una settimana e mentre stava facendo rientro per il pranzo. A nulla sono serviti i soccorsi; la pensionata è morta sul colpo dopo l’impatto avvenuto oggi, lunedì 22 luglio. Ancora da accertare l’esatta dinamica dell’incidente: stando alle prime indiscrezioni, il trentacinquenne alla guida, assistito dal personale del 118 in stato di choc, non si è reso conto della presenza dell’anziana. A breve le analisi alcolemiche e tossicologiche per l’uomo alla guida. Presenti sul posto Polizia Locale e Vigili del Fuoco.