Traffico Roma del 22-07-2024 ore 10 | 30

(Di lunedì 22 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilitàsulla A24 rallentamenti sulla Flaminia la cazziata il raccordo è Grottarossa e sulla Salariaintenso sulla tangenziale valentemente sul viadotto della Magliana da viale Isacco Newton in direzione Eur al Aurelio rallentamenti per lavori di scavo in via della Maglianella riduzione di carreggiata è senso unico alternato a qua Lorenzo alle 13 in via de Lollis e sit in degli studenti rallentamenti alla circolazione in chiusura di collegamento una notizia su trasporto pubblico sulla metro a è chiusa da oggi la stazione Ottaviano per lavori di manutenzione straordinaria la fermata resterà chiusa sino al 9 settembre in alternativa si può utilizzare stazione Lepanto In collaborazione con Luce Verde infomobilità