So Cosa Hai Fatto | Camila Mendes guida il cast del reboot

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di lunedì 22 luglio 2024) L’iconica pellicola horror dal titolo SoHai(I Know What You Did Last Summer in originale) è pronta per la più classica delle operazioni. Questa sera il the Hollywood Reporter ha riferito che(Riverdale) e Madelyn Cline (Outer Banks) guideranno il giovanedelin arrivo nelle sale la prossima estate. La fonte ha riferito che saranno a bordo del progetto anche la candidata al Tony Award “Sarah Pidgeon“, Tyriq Withers (Atlanta) e Jonah Hauer-King (La Sirenetta). Inoltre, Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr sarebbero da tempo in trattative per riprendere i loro ruoli nel nuovo film. Ildi SoHaisarà diretto da Jennifer Kaytin Robinson su una sceneggiatura co-firmata con Sam Lansky, basata a sua volta da un trattato di Leah McKendrick.