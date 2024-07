Si riprendeva mentre faceva sesso con le sue pecore | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ha ammesso di aver fattocon lee gli altri animali della sua fattoria. Siamo a Lowan Vale, vicino a Bordertown, nel Sud Australia: il reato risale all’8 settembre dello scorso anno, come riportato da The Messenger e a commetterlo è stato Shaun Wayne Taylor, un agricoltore di 49 anni. L’uomo è statoil 22 dicembre dello scorso anno e ad ottobre ci sarà la prima udienza del processo a suo carico. Nessuno si sarebbe mai accorto della sua perversione se non fosse che gli inquirenti, durante un’indagine di tutt’altro ambito, hanno ispezionato il suo computer e il cellulare, imbattendosi in foto e video osceni. Così hanno iniziato ad indagare sul suo conto, raccogliendo prove inconfutabili, tanto che Taylor ha dovuto confessare di aver commesso bestialità.