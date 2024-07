Parigi 2024 stuprò una 12enne | ora l’olandese van de Velde partecipa alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Può un atleta condannato per violenza sessuale nei confronti di una minorennere? Per legge sì, se ha scontato la sua pena. Ma sta facendo ovviamente discutere la presenza di Steven van deai Giochi olimpici di: il giocatore olandese di beach volley, infatti, nel 2016 fu condannato in Gran Bretagna per aver stuprato una ragazzina di appena 12 anni. Allora 22enne, a processo van deconfessò di essere a conoscenza dell’età della vittima, che aveva adescato su Facebook. A distanza di 8 anni, giocherà nei campi di beach volley olimpici ai piedi della Tour Eiffel. Lesono “nient’altro che un sogno infranto” disse il giudice inglese pronunciando la sentenza di condanna a 4 anni di carcere per il giocatore di beach volley. La sua previsione non si è rivelata corretta.