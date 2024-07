Nero a metà Kilimangiaro Estate o Battiti live? La tv del 22 luglio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 22 luglio 2024) Per la prima serata in tv, lunedì 22, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “3”, con Claudio Amendola, e la partecipazione di Angela Finocchiaro e di Caterina Guzzanti. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Segreti e bugie”: Clara, la prima moglie di Carlo, scompare il giorno in cui esce dal carcere per passare agli arresti domiciliari a casa della figlia Alba. Ben presto si scopre che si è allontanata su un’auto. Alba pensa a un rapimento, Carlo è invece convinto che sia fuggita volontariamente. RaiDue alle 21.20 proporrà la serie “Panda – Omicidio al parco acquatico”. Panda ha un nuovo caso da risolvere: la proprietaria di un parco acquatico è stata trovata morta in una piscina. Tra i sospettati vi sono il marito, il bagnino presunto amante ed il custode notturno. Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “”, condotto da Camila Raznovich.