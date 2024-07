Movie look addicted | gli eclettici look da copiare alla serie tv Emily in Paris

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 22 luglio 2024) Allerta: una grande onda fashion sta per abbattersi sull’estate 2024. I più attenti sapranno da tempo di come le riprese della quarta stagione diinsiano in corso d’opera già dscorsa primavera. La novità però – contrariamente a com’è andata per le precedenti stagioni il cui appuntamento era fissato in autunno inoltrato – è che Netflix ha questa volta deciso di regalare una gioia supplementare agli appassionati della, scegliendo di puntare il debutto dei primi cinque episodi il prossimo 15 agosto. Un dono decisamente inatteso per Ferragosto ma comunque graditissimo, siamo pronti a scommettere. Per quanto riguarda il resto delle puntate toccherà invece portare pazienza sino al 12 settembre.