Milano va in meta Ufficiale l’iscrizione alla A

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Una straordinaria occasione di crescuita e sviluppo per il club: così il Rugbyha accolto una buona notizia, quella di essere stato inserito nel nuovo Girone A1 del che vedrà sfidarsi le migliori squadre della Serie A dello scorso anno. Parla di importante opportunità il direttore tecnico e head coach, Luca Varriale: "Dopo una stagione da protagonisti, eravamo rimasti con l’amaro in bocca per aver perso l’accesso in A1 all’ultima partita. Solo un punto in classifica ci distanziava dal Tarvisium che, notizia degli ultimi giorni, ha deciso di non partecipare al nuovo campionato. Come società, ci sentiamo di dare la possibilità ai nostri atleti di vivere questa esperienza durante la stagione 2024-2025. Affronteremo nuovi campi da gioco e nuovi avversari, rappresentando la Città diin giro per l’Italia.