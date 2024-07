Messina è giallo | tutto pronto per la cessione agli americani ma Sciotto è scomparso

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2024) E’ sempre più caos in casa, squadra del campionato di Serie C in fase di preparazione per la prossima stagione ma in alto mare sotto l’aspetto societario. Il clubrosso è attualmente nelle mani di Pietro, titolare di una grossa concessionaria automobilistica e proprietario del club dal 2017. I siciliani si apprestano al quarto campionato consecutivo in Serie C, nelle ultime stagioni si sono salvati con tante difficoltà e in queste condizioni un salto di qualità non sembra alla portata. Ladel club Alle porte del clubrosso ha bussato una grossa azienda americana che opera nel settore delle nuove tecnologie. Si tratta di un’azienda molto solida con sedi a Miami, Londra e Malta. Adesso sta lanciando un nuovo prodotto tecnologico e lo vuole promuovere tramite il calcio. Ilè considerato un grande club con prospettive e risultati ambiziosi.