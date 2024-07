Mercati spread ed Europa Le tre sfide francesi secondo le banche centrali

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 22 luglio 2024) I, dopo un mese al cardiopalma, dovranno attendere almeno fino ad agosto per avere un nuovo governo. Tra pochi giorni saranno quasi due mesi da quel voto europeo che ha aperto ufficialmente la crisi della politica transalpina, con l’avanzata della destra e la chiamata alla resistenza del presidente Emmanuel Macron. Missione riuscita, per carità, Marine Le Pen o chi per lei non sarà premier. Ma se questa è una certezza, lo è anche il fatto che il successore di Gabriel Attal dovrà uscire dal cilindro sulla base di un accordo tra le diverse forze politiche, inclusa quella destra che, volente o nolente, sarà azionista forte del futuro esecutivo. Tutto questo mette la Francia nelle condizioni di innervosire ie incrinare il suo rapporto con l’