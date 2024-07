La Via Lattea sopra Ancona è uno spettacolo mai visto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024) Sono le 23.30 di una delle tante serate estive e una insolita Viasquarcia il cielo di. L’incredibile foto che sta facendo il giro del web è di Gabriele Pallucca, marchigiano diche qualche settimana fa ha realizzato uno scatto mozzafiato dalla spiaggia della Vena, uno dei tre stradelli che si trovano nei pressi di Pietralacroce. "È stata una grandissima emozione scattare sotto un marasma di stelle di quel tipo – commenta l’autore –. A sinistra, si può vedere una parte della scogliera dei Draghetti. Il risultato – spiega Pallucca – è la somma di quattordici scatti (di due minuti l’uno) fatti con un astro-inseguitore per il cielo, uno per il terreno e alcuni per recuperare un minimo di luci".