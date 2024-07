La nuova FeralpiSalò Diana parte dal 3-5-2 Balestrero al centro Voltan da rilanciare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) L’intensa preparazione che mistered il suo staff stanno portando avanti nel ritiro di Darfo Boario sta plasmando la ". In questo senso, al di là del carico di lavoro che in questa fase della stagione comporta sempre qualche acciacco di troppo (oltre al serio infortunio al volto di Verzeletti che ha subito un intervento che lo costringerà ad una dozzina di giorni di riposo), cominciano ad intravedersi alcune caratteristiche salienti. Al di là di quelli che saranno i singoli interpreti, la compagine verdeblù è destinata a puntare su un solido 3-5-2, con il nuovo allenatore che avrà il compito di recuperare pienamente un giocatore come Hergheligiu che lo scorso anno ha avuto ben poco spazio. Oltre a lui, praticamente fermo da un anno per infortunio, Zennaro, Pietrelli e Butic, reduce da un torneo tra luci e ombre.