Inter-Pergolettese 1-0 al 45? ancora Taremi! Cioccolatino di Mkhitaryan

(Di lunedì 22 luglio 2024) È da poco terminato il primo tempo dell’allenamento congiuntoad Appiano Gentile (QUI il nostro live testuale). Ritmi bassi come prevedibile, in una frazione di gioco che i nerazzurri hanno chiuso in vantaggio grazie alla rete di Mehdi. PRIMO BASSO – Come prevedibile, ritmi molto bassi in questo primo tempo di. Dopo una prima parte senza grosse emozioni, se non un tentativo di Joaquin Correa al 9?, dopo un cooling break per il caldo i nerazzurri passano in vantaggio. In golil neoarrivato Mehdi– già decisivo nel test vinto per 3-2 in rimonta contro il Lugano – che al 34? sfrutta un filtrante di Henrikhe, inserendosi con i tempi giusti, tocca a incrociare alla sinistra di Raimondi siglando così l’1-0.