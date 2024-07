Incidente tra auto e monopattino | Mia figlia lotta per la vita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024) Comacchio (Ferrara), 22 luglio 2024 –tra lae la morte all’ospedale una 14enne, originaria di Comacchio, promessa della danza ma che da qualche anno aveva interrotto gli studi all’accademia del teatro della Scala a Milano. La minorenne è rimasta ferita gravemente dopo essere stata coinvolta in una Brugherio di Monza in Brianza. Il suosul quale c’era anche un’altra ragazzina si è scontrato con un’. Mentre la coetanea non si è fatta quasi nulla, la 14enne di Comacchio è stata trasportata in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano, gravissima. La notizia in brevissimo tempo ha raggiunto i compaesani della città lagunare che hanno organizzato una veglia in chiesa venerdì scorso. Alle 21 in uno dei templi del territorio si sono presentate una settantina di persone.