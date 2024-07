Il ritiro di Biden riapre i giochi | ecco perché potrebbe ostacolare la corsa di Trump

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 22 luglio 2024) Non tutto è deciso. Con gli Stati Uniti e l’intero Occidente ancora scossi daldi Joedallaalla Casa Bianca, l’emotività offusca l’analisi sul futuro della potenza egemone globale. Data per certa già prima della decisione del presidente, e ancora di più dopo l’attentato subìto durante un comizio in Pennsylvania, la vittoria di Donaldtuttavia essere meno scontata di prima. Fermo restando che, a differenza di quattro anni fa, gli apparati americani sono ora più orientati a sposare la ricetta repubblicana anche in materia di politica estera, ladella (potenziale) candidata democratica Kamala Harris ha sulla carta tempo e ampio spazio per accelerare in vista del voto presidenziale di novembre. Fermo restando che dovrà ancora essere confermata ufficialmente.