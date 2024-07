Il presidente della Lega B Balata | Più autonomia a leghe per creare propria identità

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 luglio 2024) IlB, Mauro, dopo l’incontro di questa mattina fra le varie componenti del calcio italiano interne alla Figc, ha detto la sua in merito alla prossima riforma del calcio azzurro: “La Serie B ha rappresentato l’esigenza di una riforma che veda una maggioredelleprofessionistiche su alcune scelte che possano essere funzionali al sistema calcio italiano e alla sua crescita. Ognideve avere il proprio tratto distintivo. Noi come Serie B abbiamo affermato una chiara, anche portando tutte le nostre risorse a vantaggio del minutaggio per giocatori Under 21 italiani, una decisione presa nel 2022 e dopo una serie di passaggi non semplici”, esordisce il numero unocadetteria. “Ora ci troviamo al termine del quadriennio olimpico a discutere di riforme.