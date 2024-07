Il caccia da combattimento del futuro | presentato il gioiello del programma GCAP di Leonardo BAE Systems e Mitsubishi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Roma, 22 luglio 2024 - Ildadelè statoal Farnborough International Air Show dalle tre nazioni partner, Regno Unito, Italia e Giappone, delGlobal Combat Air Program (). Per la prima volta assieme alla fiera di Farnborough, i tre partner governativi dele i partner industriali strategici BAE(Regno Unito),(Italia) eHeavy Industries (Giappone), hanno svelato i progressi delche avrà come risultato ildi nuova generazione. Collaborazione tra Regno Unito, Italia e Giappone Il modello di nuova concezione è stato esposto allo stand(padiglione 5). Il suo innovativo design sorprende subito per l'apertura alare maggiore rispetto ai concetti precedenti, modifica che servirà per migliorare l'aerodinamica del velivolo.